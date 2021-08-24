Didem Arslan Yılmaz, canlı yayına bağlanan bir kadının Kürtçe konuşmasına tepki gösterdi. Kadını canlı yayından alan Yılmaz "Burası Türkiye Cumhuriyeti, olmaz öyle şey" dedi.

Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı Asla Vazgeçme programında ilginç anlar yaşandı.

KÜRTÇE KONUŞTU, CANLI YAYINDAN ALDI

Programda konuk olan kardeşlerin halasıTürkan hanım, canlı yayına telefon ile bağlandı.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan halayı, canlı yayından alan Didem Arslan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"DOĞRU DÜZGÜN TÜRKÇE KONUŞUN, BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

"Türkan hanımı bir hattan alın, kızlara da hakaret edemez, öyle de konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe'den. Kesinlikle olmaz. Doğru düzgün Türkçe konuşun, hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz ki biz?!"

Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan kadını yayından aldı VİDEO

