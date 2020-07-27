Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'ya rakip oldu

Habertürk'ten Show TV'ye transfer olan Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'nın programına benzer bir formatla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Habertürk ekranlarında başarılı programlara imza atan Didem Arslan Yılmaz, Show TV'ye transfer oldu.

Yılmaz'ın yeni kanalında yapacağı programın detayları da belli oldu.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Yılmaz, Müge Anlı'nın programına rakip olacak.

"YEPYENİ BİR HEYECAN"

Gündüz kuşağında ekrana geleecek programa ilişkin açıklama yapan Didem Arslan Yılmaz, "Yepyeni bir heyecanla sizlerle birlikte olacağım Show TV ekranlarda. Gerçeklerin peşinden gitmeye ve Vazgeçmeden gazetecilik yapmaya devam." dedi.

"HİÇBİR OLAY GİZLİ KALMAYACAK"

Show TV'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye’nin en güvenilir isimleri arasında gösterilen, yaptığı haberler, yönettiği tartışma programlarıyla ve anchorwoman olarak onlarca ödül alan deneyimli haberci Didem Arslan Yılmaz, Show TV’de canlı yayınlanacak yepyeni bir program ve içerikle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak olan Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye’de artık hiçbir olay gizli kalmayacak; hiçbir dava yarım bırakılmayacak, hiç kimse yok sayılmayacak. Alanında uzman hukukçular ve doktorların da yer alacağı, Türk televizyonlarının gerçeklikle tanışacağı programda kederler sevince; karamsarlık umuda dönüşecek. Yıllardır yakınlarını arayanlara umut, çözülemeyen davalara ışık olacak program Türk halkına yeni bir ses, yeni bir soluk getirecek.

Bugüne kadar Türkiye’nin nabzını tutan Didem Arslan Yılmaz şimdi ise Show TV’de halkın nabzını tutacak!"