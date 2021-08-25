Didem Arslan Yılmaz'a bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Bu tip programlar…

Didem Arslan Yılmaz'a bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Bu tip programlar…

Gazeteci Fatih Portakal, ''Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında, Kürtçe konuştuğu için bir vatandaşı yayından alan ve ''Burası Türkiye Cumhuriyeti'' diyen Didem Arslan Yılmaz'a teki gösterdi.

Didem Arslan Yılmaz'ın sunuculuğuyla Show TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı ''Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme'' programında ilginç anlar yaşandı.

Programda konuk olan kardeşlerin halası Türkan Hanım, canlı yayına telefon ile bağlandı. Didem Arslan Yılmaz, Türkan Hanım'ın Kürtçe konuşması üzerine yayından aldı.

Olayın ardından Arslan Yılmaz, ''Türkan Hanım'ı bir hattan alın, kızlara da hakaret edemez, öyle de konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe'den. Kesinlikle olmaz. Doğru düzgün Türkçe konuşun, hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Doğu dili bilmiyoruz ki biz!'' ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananlar sonrası Didem Arslan Yılmaz'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Gazeteci Fatih Portakal da eleştiri oklarının hedefi olan Didem Arslan Yılmaz için ''Şaşırdım.'' dedi.

Portakal, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, ''Ne sert bir tavır! Ne gereksiz bir tepki! Bir şeyi 1000 şekilde söyleyebilirsin. Profesyonel bir ismin sonuncusunu seçmesi tuhaf. Bence bu tip programlar sunanın da ruh halini etkiliyor.'' ifadelerini kullandı.

İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN KÜRTÇE VE TÜRKÇE PAYLAŞIM

Arslan'a bir tepki de gazeteci İrfan Değirmenci'den geldi. Değirmenci, Twitter hesabından Kürtçe ve Türkçe olarak, ''Günaydın'' mesajı yayınladı.