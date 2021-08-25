Programa katılan vatandaşın Kürtçe konuşmasının ardından yayından alan ve 'Burası Türkiye Cumhuriyeti' diyen Didem Arslan Yılmaz'ın, yayındaki bir başka konukla İngilizce konuştuğu anlar ortaya çıktı.

Dün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programa katılan Şanlıurfalı ailenin üyelerinden biri Kürtçe konuştu.

Katıldığı yayında yeğenleriyle Kürtçe konuşan kadın, Didem Arslan Yılmaz tarafından yayından atıldı.

Yayından attığı kadına, "Doğru düzgün konuşun, sesinizi anlayacağız, burası Türkiye Cumhuriyeti yani... Doğu dili bilmiyoruz ki biz, bilsek konuşacağız." ifadelerini kullanan Yılmaz, daha sonra bir özür açıklaması yayınladı.

"ARAPÇA DA KONUŞMAK İSTESE, İNGİLİZCE DE KONUŞMAK İSTESE AYNI TEPKİYİ GÖSTERİRDİM"

Kürtçe konuştuğu için değil, küfrettiği için konuğu yayından aldığını iddia eden Yılmaz, açıklamasında "Hala Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum." dedi.

Didem Arslan Yılmaz'ın konukla İngilizce konuştuğu yayın VİDEO

YAYINDA İNGİLİZCE KONUŞTU

Daha sonra Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programın arşivinden çıkan görüntülerde, yayında İngilizce konuştuğu ortaya çıktı.

"EĞER İSTİYORSANIZ İNGİLİZCE SORABİLİRİM"

Farklı bir konu üzerine sunduğu programda konuklarıyla İngilizce konuşan Yılmaz'ın, "Eğer istiyorsanız İngilizce sorabilirim." dediği görüldü.