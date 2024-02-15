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Show TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programı ilginç olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Yılmaz'ın bugünkü programında ise gergin anlar yaşandı.
Tehdit edilerek evlendirildi
Zorla evlendirilen, uygunsuz fotoğrafların üzerine fotomontajla kafasını yerleştirip paylaşmakla tehdit edilen Sibel, barışmak için gelen eşini reddetti.
Eşine çiçek ve 5 taş yüzükle gelen adam, barışmak için ne kadar uğraşsa da Sibel affetmedi.
Yüzüğü yere fırlattı
Çiçeği ve yüzüğü yere atan kadın, sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın ısrarlarına rağmen eşiyle barışmak istemedi.
"Onun sevgisi vıcık vıcık"
Sibel, barışmak isteyen eşi için,"Onun sevgisi bana çok yapmacık geliyor, vıcık vıcık geliyor." ifadelerini kullandı.
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