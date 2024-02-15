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Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu eşinden gelen 5 taşı yere fırlattı

Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu eşinden gelen 5 taşı yere fırlattı Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programındaki bir kadın, barışmak için 5 taş yüzük ve çiçekle gelen eşinin hediyelerini reddetti. O anlar gündem oldu.