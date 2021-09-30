Didem Arslan'da kaçak aşıklar, eşlerinin karşısına el ele çıktı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında eşleriyle yüzleşen kaçak aşıklar, stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Show Tv'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'ın Vazgeçme programında gergin anlar yaşandı.

Kocasının başkasına kaçtığını söyleyen Nuray, Didem Arslan'a mağduriyetini dile getirdi.

KAÇAK EŞLERİYLE YÜZLEŞTİLER

Nuray'ın kocası Himmet'in kaçtığı Oya'nın da kocası canlı yayına geldi. Kocası ve karısı kaçan Nuray ve Ali, canlı yayında kaçak eşleriyle yüzleşti.

"EL ELE GELDİNİZ AMA İKİNİZ DE EVLİSİNİZ"

Didem Arslan'ın kaçak çifte, "Gövde gösterisiyle geldiniz, el ele geldiniz ama... İkiniz de evlisiniz. Oya sen Ali ile evlisin. Himmet sen de Nuray ile evlisin. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorusuna Oya, "5 yıldır sürüyor." yanıtını verdi.

Bunun üzerine sinirlenen Oya'nın kocası Ali, "En küçük çocuğum için DNA testi istiyorum." diyerek bağırdı.

"BEN KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIM"

Canlı yayında Oya'nın "Ben kötü bir şey yapmadım." demesi üzerine stüdyo iyice gerildi.

NURAY, OYA'YA SALDIRDI

Kendini tutamayan Nuray, Oya'ya saldırdı. O sırada canlı yayına ara verildi.

Kaçak aşıklar eşlerinin karşısına el ele çıktı, stüdyo karıştı VİDEO