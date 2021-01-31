Didem her hafta İbo Show'da olacak mı? Oryantal Didem İbo Show'a geri mi döndü?

Didem her hafta İbo Show'da olacak mı? Oryantal Didem İbo Show'a geri mi döndü?

9 yıl aradan sonra İbrahim Tatlıses’in sunumuyla ekrana dönen ‘İbo Show’a Oryantal Didem’in çıkması olay oldu. Didem Kınalı’nın kostümü ve programda her hafta çıkıp çıkmayacağı gündem oldu.

İbo Show ile Türkiye'nin hafızasına kazınan Didem Kınalı, yıllar sonra yeniden ekranlara çıktı.

İbrahim Tatlıses'e sürpriz yapan Oryantal Didem, eski günlerdeki gibi dans şöleni yaşattı.

Dans performansıyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasına giren Didem, İbo Show'a geri mi döndü sorusu seyircilerin merak konusu oldu.

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta başka biri gibi olan Didem Kınalı'nın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Peki Didem her hafta İbo Show'da mı? Didem İbo Show'a geri mi döndü? İşte Didem Kınalı'dan açıklama..

DİDEM KINALI KİMDİR?

Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü.

Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır.

Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi.

1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şow'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır.

DİDEM KINALI İBO SHOW'A GERİ Mİ DÖNDÜ?

Uzun zaman sonra ekranlarda seyirci ile buluşan Didem Kınalı, büyük ilgi topladı. Seyirciler, Didem artık İbo Show'da mı, her hafta çıkacak mı? sorularını araştırmaya başladı.

Konuyla ilgili Didem'den açıklama geldi.

Oryantal Didem açıklamasında "Her hafta mı çıkacaksınız diye soruyorsunuz hayır her hafta değil; o gün bir sürpriz yapmak istedik İbrahim Bey'e. Ben de TV'de dans etmeyi çok özledim" dedi.

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