Didem Kınalı kimdir? Oryantal Didem Kınalı Menajerimi Ara'da!

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Oryantal Didem, Star TV ekranlarında yayımlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor. Peki Menajerimi Ara konuğu Didem Kınalı kimdir? İşte biyografisi..

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

45. bölümde final yapmaya hazırlanan Menajerimi Ara'nın 44. yeni bölümüne, Murat Dalkılıç, Yasemin Allen ve Didem Kınalı konuk oluyor.

Dizinin hayranları, sahne şovları ve dansı ile büyük beğeni toplayan Didem Kınalı'nın hayatını merak ediyor.

Peki Didem Kınalı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Menajerimi Ara konuğu Didem Kınalı hakkında merak edilenler...

DİDEM KINALI KİMDİR?

Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğmuş ve Şişli Kuştepe'de büyümüştür. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi olan Kınalı'nın annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır.

Çalışması gerektiği için ilkokul üçüncü sınıfa kadar okumuş ve daha sonra okulu bırakarak dans etmeye başlamıştır. Ancak daha sonra liseyi bitiren Kınalı'nın çocukluğu Roman mahallesinde geçmiştir.

1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyuran başarılı oryantal, 1,62 boyundadır.