Didem Soydan bikinili pozlarıyla olay yarattı! Kendisini eleştiren takipçisine böyle yanıt verdi.. Didem Soydan iddialı sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Soydan'ın son paylaşımı sosyal medyanın gündemin oturdu.

Ünlü manken Didem Soydan iddialı sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor. 38 yaşında olan Didem Soydan güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Birbirinden iddialı pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Didem Soydan sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Instagram'da 737 bin takipçisi bulunan Didem Soydan'ın yaptığı her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Didem Soydan'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Sapanca'ya tatile giden Didem Soydan bikinili pozlarını instagram hesabından paylaştı. Bikinisiyle poz veren Didem Soydan'ın bu pozları tepkilere yol açtı. Bazı takipçileri tepki gösterirke bazıları ise paylaşımları çok beğendiğini dile getiren yorumlarda bulundu.

İşte o pozlar..

Takipçisine yanıt verdi

Didem Soydan fotoğrafına "Tam zamanı hepimiz bu kadar felaketin içinde 4 gözle seni bekliyorduk" yorumu yapan takipçisine yanıt verdi.

Didem Soydan bu yoruma "Sen napıyorsun tam zamanıyken elde telefon instagramda Didem Soydan'a yorum yaparak mı önlüyorsun felaketleri . Güzel iş yersen tabii" yanıtını verdi.