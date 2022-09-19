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- Didem Soydan derin göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı!
Didem Soydan derin göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı!
Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Soydan'ın o pozu takipçilerini mest etti.
- 19.09.2022 - 11:06
38 yaşındaki ünlü model Didem Soydan, sosyal medyada verdiği pozlarla magazin dünyasının gündemine oturuyor.
Modellik kariyerinde hızlı adımlarla yükselmeyi başaran Soydan, Türkiye'nin pek çok ünlü modacısı ile birlikte çalışma fırsatı buldu.
Kariyerindeki başarısıyla gündem olan Didem Soydan, özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında yerini aldı.
Ünlü manken Didem Soydan, son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Soydan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Derin göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü manken, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
İşte, Didem Soydan'ın son pozu...