Didem Soydan kırmızı transparan kostümüyle poz verince... 'İçin dışın bir olmuş'

Manken Didem Soydan'ın ödül töreninde tercih ettiği iç gösteren elbisesi ile adından söz ettirdi.

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le ilişkilerine doludizgin devam eden güzel manken Didem Soydan, paylaştığı son fotoğrafla yine sosyal medyada konuşulan isimler arasında yerini aldı.

Bir ödül törenine davetli olan Soydan, yine cesur bir tercih yaptı.

Şeffaf Didem

Sosyal medyadaki her karesiyle gündem olan Didem Soydan, transparan elbisesiyle davette boy gösterdi.

Kırmızı rengiyle dikkatleri üzerine çeken Soydan, fiziğini gözler önüne serdi.

Ünlü mankenin iç çamaşırı ve üzerine attığı kürkle yarattığı tarzı görenler, bir kez daha baktı.