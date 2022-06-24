Didem Soydan'dan ezan paylaşımı! Yaptığı yorum olay oldu...

Didem Soydan'dan ezan paylaşımı! Yaptığı yorum olay oldu...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan'ın ezan paylaşıma, binlerce takipçisinden övgü dolu yorumlar geldi.

38 yaşındaki ünlü model Didem Soydan, sosyal medyada verdiği pozlarla sık sık magazin dünyasının gündemine oturuyor.

Modellik kariyerinde hızlı adımlarla yükselmeyi başaran Soydan, Türkiye'nin pek çok ünlü modacısı ile birlikte çalışma fırsatı buldu.

Twitter hesabındaki paylaşımlar da gündeme gelen Didem Soydan, bir süre önce hesabını kapatma kararı aldı.

"Bizim hoca bambaşka okuyor"

Son dönemde Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Soydan, son yaptığı paylaşımla yine gündeme oldu.

Ünlü model, sabah ezanıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Soydan ezan paylaşımına 'Hep diyorum, bizim hoca bambaşka okuyor.' notunu düştü.

Soydan'ın kısa sürede gündem olan paylaşımına takipçilerinden çok sayıda övgü yağdı.

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Didem Soydan'dan ezan paylaşımı