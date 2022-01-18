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- Didem Soydan'ı çabuk unuttu, ikizini buldu! Burak Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı
Didem Soydan'ı çabuk unuttu, ikizini buldu! Burak Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 13:29
Son olarak "Maraşlı" dizisinde hayat verdiği Celal karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Deniz, sık sık özel hayatıyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.
Eylül 2020'de manken Didem Soydan ile aşkını ilan eden Burak Deniz, Soydan'la yaşadığı aşkla magazin gündemine sık sık konu oldu.
Şimdilerde başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı ''Şahmeran'' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Deniz, Didem Soydan'la ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.
Didem Soydan'la ilişki yaşarken Maraşlı dizisindeki partneri Alina Boz'la yakıştırılan Burak Deniz'in ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
ESKİ ROL ARKADAŞI İLE BİRLİKTE
Didem Soydan'ı çabuk unutan yakışıklı oyuncu Burak Deniz'in şimdilerde kalbini eski rol arkadaşı Deniz İrem'e kaptırdığı söyleniyor.
Bolu'da kar tatili yapan ikili, sürekli aynı yerden fotoğraflar paylaşıp birbirinin pozlarını beğeniyor. Ancak birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçınıyor.
''AŞKI HER ZAMAN BEKLİYORUZ''
Geçtiğimiz akşam görüntülenen Burak Deniz, Magazin Burada muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
Ünlü oyuncu, ''Yeni yılda aşk beklemiyor muyuz?'' sorusuna, ''Aşk her zaman bekliyoruz, bakacağız.'' şeklinde yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, son olarak hayatında da kimse olmadığını sözlerine ekledi.