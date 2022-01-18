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Didem Soydan'ı çabuk unuttu, ikizini buldu! Burak Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı

Didem Soydan'ı çabuk unuttu, ikizini buldu! Burak Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı

Manken Didem Soydan ile bir yıllık ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncu Burak Deniz, yeni bir aşka yelken açtı. Soydan'ı çabuk unutan Burak Deniz'in iddiaya göre kalbini eski rol arkadaşına kaptırdı.