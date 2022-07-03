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- Didem Soydan'ın ayna pozu olay yarattı! 'Sütyensiz ev hali..'
Didem Soydan'ın ayna pozu olay yarattı! 'Sütyensiz ev hali..'
Didem Soydan ayna pozuyla adeta nefesleri kesti.Ünlü manken sosyal medyada paylaştığı pozlar ile adından sıkça söz ettiriyor..
- 03.07.2022 - 01:11
Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan ünlü manken Didem Soydan sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile gündemden düşmüyor.
Sık sık magazin gündeminde yer alan Didem Soydan ayna karşısında verdiği pozla yeniden gündemde.
Ev halini paylaşan ünlü mankenin sütyen takmadığı dikkatlerden kaçmadı.