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    Didem Soydan'ın ayna pozu olay yarattı! 'Sütyensiz ev hali..'

    Didem Soydan ayna pozuyla adeta nefesleri kesti.Ünlü manken sosyal medyada paylaştığı pozlar ile adından sıkça söz ettiriyor..
    • 03.07.2022 - 01:11
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    Didem Soydan'ın ayna pozu olay yarattı! 'Sütyensiz ev hali..'

    Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan ünlü manken Didem Soydan sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile gündemden düşmüyor.

    Didem Soydan ın ayna pozu olay yarattı! Sütyensiz ev hali.. #1

    Sık sık magazin gündeminde yer alan Didem Soydan ayna karşısında verdiği pozla yeniden gündemde.

    Ev halini paylaşan ünlü mankenin sütyen takmadığı dikkatlerden kaçmadı.

    Didem Soydan ın ayna pozu olay yarattı! Sütyensiz ev hali.. #2

    Didem Soydan ın ayna pozu olay yarattı! Sütyensiz ev hali.. #3


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