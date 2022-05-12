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    Dijitale geliyor! İşte Bergen filminin yayınlanacağı platform...

    Gişede büyük başarı elde eden Bergen filminin hangi dijital platformda izleyicilerle buluşacağı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 12:53
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    Dijitale geliyor! İşte Bergen filminin yayınlanacağı platform...

    Arabesk müziğin unutulmaz ismi Bergen'in hayatının anlatıldığı film beyazperde yoğun ilgi gördü.

    Vizyonda kaldığı 10 haftada 5 milyon 425 bin 412 seyirci ve 159 milyon 196 bin 198 TL hasılat elde eden Bergen, dijital platformda da seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

    Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrollerini paylaştığı Bergen filminin hangi platforma ne zaman geleceği merak konusu oldu.

    Bergen'i izlemek isteyenler, "Bergen hangi platformda ne zaman yayınlanacak" araştırıyor.

    Disney Plus ile anlaşıldı

    tv100'ün haberine göre, Bergen filmini 14 Haziran’da Türkiye eğlence pazarına girecek olan Disney Plus satın aldı.

    Bergen, Disney Plus Türkiye ile dijitale taşınacak.

    Dijitale geliyor! İşte Bergen filminin yayınlanacağı platform... #1

    Disney Plus Türkiye üyelik ücretleri 2022

    Disney+ Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre bu platforma üye olmak isteyen bir tüketici, iki farklı tercihte bulunabilecek.

    Yıllık üye olanlar Disney+'ı daha uygun bir fiyat karşılığında kullanabilecekler.

    • Disney+ Türkiye aylık abonelik fiyatı: 34,99 TL

    • Disney+ Türkiye yıllık abonelik fiyatı: 349,90 TL (Aylık 29,16 TL)

     

     

     


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