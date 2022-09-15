Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson, Emel Sayın'ın konserinde aşka geldi. İkilinin dudak dudağa pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'ni kazandı.

Bölümünü tamamlamak istemeyen Dilan Çiçek, ilgilendiği İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'ne geçiş yaptı.

15 yaşındayken “Güneşi Annem Sanırdım” isimli bir kitap çıkaran Dilan, 2014 yılında Elidor Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci oldu.

Yarışmada birinci olduktan sonra modellik ve oyunculuk hayatına başlayan Dilan, Küçük Tatlı Yalancılar'da yer aldı.

İlk oyunculuk deneyimin ardından Güneşin Kızları'nda boy gösteren güzel isim, Bodrum Masalı'ndan sonra yer aldığı Çukur sayesinde çıkışa geçti.

Çukur'da Sena'ya hayat veren ve ünlenen Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde Kusursuz Kiracı dizisinde yer alıyor.

Zaman içerisinde herkes tarafından tanınan ve güçlü bir kitle oluşturan oyuncu, kariyeri dışında da aşkıyla gündeme geliyor.

Bir yıldır aşk yaşadığı Thor Saevarsson ile evlenmeye hazırlanan ve gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz, Emel Sayın'ın konserinde aşka geldi.

Dudak dudağa aşk

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Çiçek Deniz, en güzel karelerini hayranlarının beğenisine sunuyor.

1 milyondan fazla takipçisi olan ve sevgilisi ile çektirdiği kareleri de paylaşan güzel oyuncu, Emel Sayın konserine gitti.

Yoğun iş temposundan fırsat bulan ve sevgilisini Türk adetlerine iyice alıştıran Dilan, konserde aşka geldi.

Konser anında romantik pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, sevgilisiyle dudak dudağa poz vererek aşka geldi.

Güzel ve başarılı ismin aşk dolu pozuna kayıtsız kalamayan hayranları, kalp emojileri gönderdi.