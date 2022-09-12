Dilan Çiçek Deniz cesur pozları ile nefes kesti! 'Bu ne güzellik be'

Dilan Çiçek Deniz cesur pozları ile nefes kesti! 'Bu ne güzellik be'

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz birbirinden iddialı sosyal medya pozları ile takipçilerinin beğenisini topluyor.İşte o kareler..

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz magazin gündeminde kendine yer bulmaya devam ediyor.Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile sık sık gündem olan oyuncu cesur pozları ile beğeni topladı.

27 yaşındaki ünlü oyuncu Çukur dizisinde gösterdiği performans ile adından uzun süre söz ettirmişti.Şimdilerde Kusursuz Kiracı isimli dizide Mona karakterine hayat veren Dilan Deniz sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Dilan Çiçek Deniz'in instagramda 5.1 milyon takipçisi bulunuyor.Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşımlar kısa sürede yüz binlerce beğeni alıyor.

Güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken Dilan Deniz oyunculuğu ile de beğeni topluyor.İşte genç oyuncunun büyük beğeni toplayan son instagram pozları..