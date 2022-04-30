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Dilan Çiçek Deniz derin dekoltesiyle kuğu gibi süzüldü! 'Giymesen daha iyiymiş, gözüküyor'

Dilan Çiçek Deniz derin dekoltesiyle kuğu gibi süzüldü! 'Giymesen daha iyiymiş, gözüküyor'

Dilan Çiçek Deniz'in beyazlar içerisindeki hali, hayranlarının beğenisini kazandı. Kuğuya benzetilen Dilan Çiçek, kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.