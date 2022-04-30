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- Dilan Çiçek Deniz derin dekoltesiyle kuğu gibi süzüldü! 'Giymesen daha iyiymiş, gözüküyor'
Dilan Çiçek Deniz derin dekoltesiyle kuğu gibi süzüldü! 'Giymesen daha iyiymiş, gözüküyor'
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 16:59
28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde eğitim aldı.
Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi yapımlarda yer alan güzel isim, asıl ününü Çukur dizisinde yaşadı.
Aras Bulut İynemli ile iyi bir uyum yakalayan Dilan Çiçek, şu sıralar evlilik hazırlığının telaşlarını sürdürüyor.
İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk yaşayan ve nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel isim, son pozlarıyla büyüledi.
Sarı saçlarını yeniden eski haline döndüren ve sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, güzelliğini konuşturdu.
Cesur kareleri ile sıklıkla gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz'in beyaz elbiseli fotoğrafı hayranlarından beğeni aldı.
Dilan Çiçek Deniz kuğu gibi
Birçok dizi, sinema, reklam filmlerinde yer alan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Yırtmaçlı beyaz elbisesiyle paylaşım yapan isim, güzelliğiyle göz doldurdu. Dekolteli pozunu paylaşan ünlü oyuncuya takipçileri sessiz kalmadı.
Deniz'in hayranları, "Kuğu gibisin", "Çok güzel" gibi yorumlarda bulundu.