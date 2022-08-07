Dilan Çiçek Deniz derin dekoltesiyle kuğu gibi süzüldü! 'Kaymak gibisin'

Güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareyle hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, . Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken bölümü bırakma karar aldı.

Bu bölümün ardından asıl istediği okula giren Dilan Deniz, İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü bitirdi.

15 yaşına geldiğinde Güneşi Annem Sanırdım isimli bir şiir kitabı çıkaran oyuncu, 2014 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu.

Yarışmadan sonra yavaş yavaş tanınmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile ekrana "Merhaba" dedi.

Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı dizilerinde de yer alan oyuncu, Çukur'da Sena'ya hayat verdi ve kariyerinin zirvesine çıktı.

Sena Koçovalı sayesinde geniş bir kitle tarafından tanınan Dilan Deniz, son olarak Alev Alev'de yer aldı.

Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan güzel ve başarılı isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Dilan Deniz büyüledi

İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile aşk yaşayan ve yakında nikah masasına oturacak olan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye sahip.

Yaptığı her hareket ve paylaştığı her pozla olay olan güzel oyuncu, son olarak sütyensiz poz verdi. Deniz, derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı.

Yaptığı paylaşıma ise hayranlarından yorum gecikmedi. Hayranlarınım kalpli emojilerini ve övgülerini kazanan Deniz, sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapıyor.