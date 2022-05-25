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    • Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor...

    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor...

    75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne konuk olan Dilan Çiçek Deniz, son paylaşımıyla görenleri büyüledi. Göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz veren güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 20:03
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    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor...

    Oyunculuğa Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başlayan Dilan Çiçek Deniz, daha sonra Güneşin Kızları, Bodrum Masalı ve Çukur dizilerinde boy gösterdi.

    Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteriyle yıldızını parlatan Dilan Çiçek Deniz, son olarak Alev Alev dizisinde Rüya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

    Kusursuz Kiracı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, şu sıralar hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündemde yer alıyor.

    İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne konuk olarak katıldı.

    Cannes'da Hakan Yıldırım imzalı bir elbise tercih eden 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkati çekti.

    Derin dekolteli mini elbisesiyle büyüledi

    Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz verne Dilan Çiçek Deniz, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

    Duru güzelliği ve kusursuz fiziğiyle görenleri büyüleyen Dilan Çiçek Deniz'in pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor... #1

    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor... #2

    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor... #3

    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor... #4

    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor... #5

    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor... #6

    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor... #7

    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor... #8

    Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli minicik elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor... #9


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