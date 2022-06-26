Dilan Çiçek Deniz sere serpe uzandı, mayolu pozlarını peş peşe yayınladı! 'Elini korkak alıştırma'

Türkiye'nin güzel ve yetenekli oyuncularından olan Deniz Çiçek Deniz, mayolu pozlarını paylaştı. Siyah-beyaz pozlarıyla oldukça güzel göüzken Deniz için, sosyal medyadan iltifat yağdı.

28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya gözlerini açan Dilan Çiçek Deniz, Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken okulu bıraktı.

"Karşılaştırmalı Edebiyat" okumak isteyen ve sınavlara tekrar giren Deniz, İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü kazandı.

15 yaşındayken Güneşi Annem Sanırdım isimli bir kitap yazan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

Bu yarışmadan sonra oyunculuğa adım atan Dilan Çiçek, ilk olarak Küçük Tatlı Yalancılar'da boy gösterdi.

Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi projelerde yer alan Dilan, asıl çıkışını Çukur'da hayat verdiği Sena karakteri ile yaptı.

Son olarak Alev Alev isimli projede yer alan Dilan Çiçek Deniz, dizileri dışında reklam anlaşmalarına imza atıyor.

Bu anlaşmalar sayesinde adından sıklıkla söz ettiren güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden yeni kareler yayınladı.

Yayınladığı bu karelerle görenlerin aklını başından alan güzel isme, hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Dilan Çiçek Deniz büyüledi

Yakın zamanda başlayacak olan Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakterini canlandıracak olan Dilan Çiçek Deniz, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

Son olarak mayosuıyla kumsala uzanan ve bu pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz'in muhteşem fiziğini sergilediği pozlarına bazı takipçileri, "Rüya gibisin" ve "Fiziğin muhteşem" şeklinde yorumlarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından mini şortlu ayna pozlarını paylaşan güzel oyuncu takipçilerini mest etmişti.