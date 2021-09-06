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    Dilan Çiçek Deniz tavrını ortaya koydu! Sevgilisi o isimle olan fotoğraflarını sildi

    Thor Saevarsson'la ilişki yaşayan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün ayaküstü soruları yanıtladı. Evlilik hakkında da konuşan Deniz'in, sevgilisine eski eşiyle olan fotoğrafları sildirdiği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 18:35
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    Dilan Çiçek Deniz tavrını ortaya koydu! Sevgilisi o isimle olan fotoğraflarını sildi

    İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz'in, ilişkisi tam gaz devam ediyor.

    Oldukça mutlu olan Deniz, Bodrum'da paylaştığı aşk dolu pozlarla yaza damga vurmuştu.

    Önceki gün Etiler'de görüntülenen ve "Her şey yolunda, keyfimiz yerinde, mutluyuz. Zaten evlilik düşüncesi olursa, haberiniz olur." diyen Çiçek'in yeni bir hamle yaptığı iddia edildi.

    Oyuncunun yaptığını duyanlar, "Sevgilisini kıskanıyor" yorumunda bulunurken, çiften konuyla ilişkin herhangi bir açıklama yaptı.

    ESKİ EŞİ İLE FOTOĞRAFLARI SİLDİ

    TV100'ün haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, üç çocuk babası olan İzlandalı sevgili Thor Saevarsson'la rol aldığı dondurma reklamı sayesinde tanışmıştı.

    Saevarsson'un, Deniz'le ilişkisi başlar başlamaz ayrıldığı eşinin daha önce sosyal medyadan paylaştığı tüm fotoğraflarını kaldırdığı ortaya çıktı.

    Dilan Çiçek Deniz tavrını ortaya koydu! Sevgilisi o isimle olan fotoğraflarını sildi #1

    YENİ PROJE HAZIRLIĞI

    Dilan Çiçek Deniz, "Yeni bir proje için görüşmelerim oldu. Televizyon ya da dijital platform olduğunu henüz açıklayamıyorum.

    Benim için fark etmiyor. Ben genelde senaryoya bakıyorum." dedi.

    Dilan Çiçek Deniz tavrını ortaya koydu! Sevgilisi o isimle olan fotoğraflarını sildi #2

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