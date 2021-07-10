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    Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson aşkı kadrajda! Dudak dudağa yakalandılar..

    Geçtiğimiz ay Alihan Aloğlu'yla ilişkisini sonlandıran Dilan Çiçek Deniz'in, İzlandalı Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları doğru çıktı. Çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 12:26
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    Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson aşkı kadrajda! Dudak dudağa yakalandılar..

    Başrolünde yer aldığı ''Alev Alev'' dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı Alihan Aloğlu ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı.

    Çiftin yoğun iş tempoları nedeniyle ilişkilerine bir süre karşılıklı olarak ara verme kararı aldıkları öğrenilmişti.

    Ayrılık sonrası kız arkadaşıyla Bozburan'da tatil yapan güzel oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

    OBJEKTİFLERE TAKILDI

    26 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün 37 yaşındaki Thor Saevarsson ile birlikte Bodrum'da objektiflere takıldı.

    Bir derginin özel davetlisi olarak Mgallery the Bodrum'a giden aşıklar, plajın restoran bölümünde yemek yedikten sonra el ele ayrıldı. Genç oyuncu ve reklam yönetmeni, plajın içerisinde el ele dolaşarak aşklarını ilan etti.

    Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson aşkı kadrajda! Dudak dudağa yakalandılar.. #1

    DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

    Meraklı bakışların ilgi odağı olan çiçeği burnunda aşıklar, daha sonra iskeleye inip deniz keyfi yaparak 50 metrekare alan içerisinde defalarca öpüştü.

    Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson aşkı kadrajda! Dudak dudağa yakalandılar.. #2

    Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson aşkı kadrajda! Dudak dudağa yakalandılar.. #3

    3 ÇOCUĞU VAR

    İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu bulunuyor. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz'le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.

    Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson aşkı kadrajda! Dudak dudağa yakalandılar.. #4

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