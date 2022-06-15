Dilan Çiçek Deniz'in kalçasına kadar uzanan transparanlı yırtmacı olay oldu! 'Fizik müthiş'

Dilan Çiçek Deniz'in kalçasına kadar uzanan transparanlı yırtmacı olay oldu! 'Fizik müthiş'

Bir dijital platformun gecesine katılan Dilan Çiçek Deniz, giydiği elbise ile herkesin dikkatini üzerine çekti. Güzel isme sosyal medya üzerinden binlerce yorum ve mesaj geldi.

28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'ne geçti.

15 yaşındayken Güneşi Annem Sanırdım adlı bir hikaye kitabı çıkaran Dilan Çiçek Deniz, 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde boy gösteren Dilan Çiçek, Bodrum Masalı ve Güneşin Kızları'nda yer aldı.

Dilan Deniz'in asıl tanınması ise Aras Bulut İynemli ile birlikte oynadığı Çukur dizisi oldu. Bu dizi sayesinde genç yıldız kariyer basamaklarını hızla çıkmaya başladı.

Son olarak Alev Alev dizisinde yer alan Dilan Çiçek Deniz, Çok yakın bir zamanda Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Kusursuz Kiracı dizisiyle ekranlara geri dönecek.

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yapan Deniz, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar ve tarzıyla adından söz ettirdi.

Önceki akşam Disney Plus gecesine katılan ve elbisesi ile olay olan Dilan Deniz'e sosyal medyadan yorum yağdı.

Dilan Çiçek Deniz'in elbisesi

Son olarak Instagram hesabından yeni bir pozunu takipçileriyle paylaşan Dilan Çiçek Deniz, herkesi büyüledi.

Disney Plus gecesinde giydiği iddialı kıyafetiyle pozlarını paylaşan güzel oyuncunun, kalçalarına kadar uzanan transparanlı yırtmacı herkesin diline düştü.

Bu paylaşımla takipçilerini mest eden Dilan Çiçek Deniz'e birçok beğeni ve yorum yağdı.

Takipçilerinden bazıları Deniz'in cesur paylaşımına, "Ben senin gibi bir şey görmedim" ve "Fiziğin gerçekten harika" yorumları yaptı.