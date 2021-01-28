Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasındaki aylar süren küslük sona erdi. Dilan Çıtak hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak, merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Bir süredir birbirlerine dargın olan ikili, aralarındaki buzları eritti. İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan, aylar sonra bir araya geldi.

Çıtak kendisini ziyarete gelen babası ile çekildiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Bunun üzerine Dilan Çıtak kimdir? sorusu gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses ile pek yan yana görünmeyen kızı Dilan Çıtak'a dair bilgiler araştırılıyor..

Peki Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar..

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumludur. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu.

Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti.

2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe).

Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer almıştı.