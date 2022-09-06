Dilan Çıtak Tatlıses transparan pantolonuyla gündem oldu! 'Hiç giyinmeseydin'

Dilan Çıtak Tatlıses transparan pantolonuyla gündem oldu! 'Hiç giyinmeseydin'

Dilan Çıtak Tatlıses'in transparan pantolonu sosyal medyada gündem oldu.Dilan Çıtak sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Babası gibi şarkıcılık kariyerinde ilerleyen Dilan Çıtak zaman zaman özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yer alıyor.

Son olarak babasının yaptığı kaza sonrası verdiği konserde sahneye çıkan Dilan Çıtak Tatlıses şimdi ise giydiği transparan pantolon ile dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan ünlü isim konserlerine ara vermeden devam ediyor.Dilan Çıtak'ın bir konserde giydiği transparan kıyafeti olay oldu.

İşte Dilan Çıtak Tatlıses'in transparan pantolonlu pozu;

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın bazı instagram paylaşımları..