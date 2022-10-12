Dilan Çıtak’ın eşi Levent Dörter kimdir? Ne iş yapıyor, nereli? İşte İbrahim Tatlıses’in damadı!

Dilan Çıtak’ın eşi Levent Dörter kimdir? Ne iş yapıyor, nereli? İşte İbrahim Tatlıses’in damadı!

İbrahim Tatlıses’in biricik kızı Dilan Çıtak, Levent Dörter ile dünya evine girdi. Peki Levent Dörter kimdir? Ne iş yapıyor? Nereli ve kaç yaşında? İşte İbrahim Tatlıses’in damadı…

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in Işıl Çıtak’tan olan kızı Dilan Çıtak, sesiyle ve özel hayatıyla gündeme geliyor.

32 yaşındaki Dilan Çıtak, babasına olan düşkünlüğü ile biliniyor. Aile kavramına fazlasıyla önem veriyor.

Geçtiğimiz yıl oğlu İdo Tatlıses’i evlendiren İbrahim Tatlıses, şimdi de kızını baba evinden gözyaşları içinde uğurladı.

Dilan Çıtak, bir süredir görüştüğü Levent Dörter ile dün nikah masasına oturdu. Düğünleri ise gündeme damga vurdu.

Ünlü ismin nikah şahitleri ise Polat Yağcı, Tan Taşçı ve Erhan Bayrak oldu. Birçok ünlü isim düğüne akın etti.

Nikahın kıyıldığı anda Dilan Çıtak’ın ‘evet’ diyeceği yerde İbrahim Tatlıses’in ‘hayır’ diye bağırması herkesi kahkahaya boğdu.

Dilan Çıtak’ın gündem olan düğününden sonra, hayatını birleştirdiği Levent Dörter merak konusu oldu.

Tatlıses hayranları, “Levent Dörter kimdir? Ne iş yapıyor? Nereli ve kaç yaşında?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte İbrahim Tatlıses’in damadı…

Levent Dörter kimdir?

Levent Dörter, 18 Eylül 1980'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara'da geçti. Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti.

Dörter, 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan şarkılar ile büyük ses getiren Levent Dörter Birçok sanatçı düet çalışmaları da gerçekleştirdi. İlk albümü itibari ile pop müziğinde en çok dinlenen sanatçılar arasına girdi.

Sırasıyla Öpmek Lazım ve Hoşçakal gibi albümleri yayınlayan sanatçı, Bu albümlerde hit olan birçok şarkı yanı sıra 2015 yılında yayınladığı "HADİ" (Single) çalışması Türkiye' de en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip ünvanlarını almayı başardı.