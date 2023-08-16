Dilan Polat Fenerbahçe'ye sponsor oldu sosyal medya yıkıldı! 'Enerci geldi' İş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat Fenerbahçe’ye sponsor olduğunu açıkladı. İşte detaylar..

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Ünlü iş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Fenerbahçe'nin Kadın Voleybol takımına sponsor oldu.

Sponsorluğu sosyal medya hesabından duyuran Dilan Polat'ın o paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Özel hayatı ve lüks yaşantısı ile sık sık sosyal medyada gündeme gelen Dilan Polat son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe futbol takımının Konferans Ligi maçını tribünden takip eden Polat ailesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Dilan Polat Şirketler Grubu, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsorları arasına katıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Kadın voleybolunun ülkemizdeki lokomotifi Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın “Tayt Arkası Sponsorluğu” için Dilan Polat Şirketler Grubu ile anlaşma sağladı.

Dilan Polat Şirketler Grubu logosu, Kulübümüzün ulusal ve uluslararası arenadaki en önemli markalarından biri olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın 2023-2024 sezonu boyunca maç taytlarının arkasında yer alacak.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor; Sarı Meleklerimizin başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz."

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın üzerine bir paylaşım yapan Dilan Polat paylaşımında "Sarı meleklerimiz ile sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun. Bol enerciler" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar Dilan Polat'ın bu paylaşımının altına destek verici yorumlarda bulundular..