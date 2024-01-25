Dilan Polat yeniden Instagram’da! Bakın ilk paylaşımı ne oldu Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma başlatılan Dilan Polat, tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Polat’ın sosyal medya hesabı yeniden açıldı. İlk paylaşımı ise görenleri şoke etti.

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İnanılmaz bir servete kavuşarak maddi lükse odaklanan ve abartılı paylaşımlarla dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı, bir gecede tamamen değişmişti.

Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanarak gündemde büyük yankı uyandırdılar.

Bugün mahkeme kararıyla Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Dönem dönem hastalıklarıyla gündeme gelen Dilan Polat’ın sosyal medya hesabı bir kez daha açıldı.

Mahkeme kararının ardından, Polat’ın Instagram hesabından yapılan paylaşım görenleri şoke etti.

İlk paylaşımı şoke etti

Dilan Polat'ın yaklaşık 6 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı yeniden açıldı.

İlk hikaye paylaşımı ise avukatı Hüseyin Kara'nın sözleri oldu. Polat'ın sosyal medya hesabından, Hüseyin Kara'nın "Hepimiz iyi olacağız. Tasa yok yasa var" sözleri paylaşıldı.