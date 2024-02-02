Dilan Polat'ın arabası Hüsnü Çoban'da! Arka Sokaklar 662. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılamaya başlanan sosyal medya fenomenlerine ait lüks araçlar, Arka Sokaklar dizinde kullanıldı.

ensonhaber.com

Kara para aklama iddiasıyla açılan soruşturmalar sonrası el konularak İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılamaya başlanan sosyal medya fenomenlerine ait lüks araçlar, bu kez Arka Sokaklar dizinde kullanıldı.

Son dönemin en çok konuşulan olayları arasında yer alan sosyal medya fenomenlerinin kaynağı belirsiz kazançları emniyeti harekete geçirmiş ve bir çok fenomenin mal varlığına el konulmuştu.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde fenomenlere ait lüks araçlara yer verildi.

Dizinin 662. bölüm fragmanı sosyal medyada adeta gündeme oturdu.

Hüsnü Çoban karakterinin lüks araç ile selfie yapması en çok konuşulan görüntüler arasında yer aldı.

İşte Arka Sokaklar'ın 662. bölüm fragmanı