Dilan Polat'ın o hali sosyal medyaya düştü! Gören kriz geçirdi: "MASAK asıl bunu araştırsın" Son zamanlarda gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın eski hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

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Dilan Polat ve Engin Polat...

Bu iki isim son zamanlarda Türkiye gündemini meşgul etmeye başladı. Kazandığı paralarla gündemden düşmeyen Polat Ailesi için inceleme başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), harekete geçerek kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddiaların odağındaki Polat Ailesi hakkında rapor hazırladı.

Ailenin tüm gelir ve giderleri araştırılırken, Dilan Polat'ın bu defa da eski halleri sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat'ın eski halini görenler, para ve estetiğin gücüyle bir kez daha tanıştı.

Dilan Polat'ın değişimi

Abartılı ve lüks yaşamıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat'ın geçirdiği estetik operasyonlar bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Ünlü ismin eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, yorum yağdırmaya başladı.

Polat'ın seven ve sevmeyenlerinin yaptıkları ortak yorum ise paranın gücüne dair oldu.