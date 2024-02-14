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Dilan Polat'tan Sevgililer Günü paylaşımı! "Kocam da kocam"

Dilan Polat'tan Sevgililer Günü paylaşımı! "Kocam da kocam" Tutuklu bulunan Dilan Polat, 14 Şubat'ı boş geçmedi. Polat, avukatı aracılığıyla Engin Polat ile karelerini paylaştırarak "seni çok seviyorum" notunu düşürdü.