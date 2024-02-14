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Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılan Polat Ailesi, 5 Kasım'dan beri parmaklıklar ardında...
Kara para aklama ve vergi kaçaklığı iddialarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, milyonlar tarafından takip ediliyor.
Dilan Polat'ın cezaevindeki her adımı ise gündeme damga vuruyor.
Hapiste romantizm
Kocası Engin Polat'a olan aşkını da her fırsatta dile getiren Dilan Polat, 14 Şubat'ı atlamadı.
Instagram hesabından paylaşım yaptıran Dilan Polat, eşiyle karesini yayınlayarak "seni çok seviyorum, çocuklarımın babası" notunu yazdırdı.
Paylaşımı gören takipçileri ise duruma şaştı kaldı.
İşte o kareler...