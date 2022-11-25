Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalandı...

Bugüne kadar sayısız projede yer alan ve adından söz ettiren Dilara Aksüyek'in eski sevgilisi Arka Sokaklar dizisinden çıktı. O ismi duyanlar, şaşkınlığını gizleymedi.

24 Temmuz 1987 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelen Dilara Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk alanında eğitim aldıktan sonra 2012 yılında ekranlarda yer almaya başlayan Dilara Aksüyek, "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakterini canlandırdı.

Bu dizinin akabinde 2013 yılında Merhamet ve Kadim Dostum gibi projelerde yer alan Aksüyek, Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine hayat verdi.

2015 yılında yer aldığı Adı Mutluluk dizisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel isim, İstanbullu Gelin'de hayat verdiği İpek karakteri sayesinde tanınmaya başladı.

Bu dizide Aslı Enver ve Özcan Deniz gibi isimlerle birlikte yer alan Aksüyek, şu sıralar ise TRT ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı'nda boy gösteriyor.

Başarılı projelerde yer alan ve oyunculuğu ile herkesi etkileyen Dilara Aksüyek, aşkları ile de gündemden düşmüyor.

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde yer alan Onur Bay ile aşk yaşayan Dilara Aksüyek, öpüşürken görüntülenmişti.

Onur Bay- Dilara Aksüyek aşkı

Arka Sokaklar dizisinde Tekin'e hayat veren Onur Bay ile aşk yaşayan Dilara Aksüyek'in mutluluğu uzun sürmedi. Öpüşürken görüntülenen ve oldukça mutlu gözüken Aksüyek, bu aşka geçtiğimiz aylarda noktayı koydu.

Bu aşkın bitişi de en az başlaması kadar hızlı olurken, açıklama ise Dilara Aksüyek'ten geldi.

Aksüyek ilişkisi bittikten sonra Cihangirde görüntülendi ve Onur Bay'ı soran gazetecilere, ''Ben o sayfayı çoktan kapattım siz hala orada mısınız?'' ifadesini kullandı. Keyfi gayet yerinde olan Aksüyek, yeni projelerinden de bahsetti.