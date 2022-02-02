Dilber Ay rolü için 9 kilo almıştı! Büşra Pekin son haliyle ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, geçtiğimiz gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Başrolünde yer aldığı ''Dilber Ay'' filmi için 9 kilo alan Pekin, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında hayat verdiği "Havuçlu Anne" karakteriyle büyük bir üne kavuşan başarılı oyuncu Büşra Pekin, şimdilerde yeni filminin heyecanını yaşıyor.

Bir süre önce sıkı bir diyet ve spor yaparak 15 kilo veren Büşra Pekin'in değişimi, herkes tarafından beğenilmişti.

Verdiği kilolar ile büyük değişim yaşayan Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı sinema filmi için 9 kilo birden aldığını açıklamıştı.

''DİLBER AY'IN HİKAYESİ ÇOK DERİN''

Şimdilerde başrolünde yer aldığı ''Dilber Ay'' filminin heyecanını yaşayan güzel oyuncu Büşra Pekin, son haliyle kameralara yakalandı.

4 Şubat Cuma günü vizyona girecek yapımda Dilber Ay'ı canlandıran Pekin, "Bu projede sizi en çok etkileyen ne oldu?" sorusuna "Dilber Ay'ın hikayesi çok derin bir hikaye bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz. Öğrenmemiz gerken, almamız gereken çok ders var." diye cevap verdi.

KİLOLU HALİ ŞAŞIRTTI

"Dilber Ay rolüne nasıl hazırlandınız?" sorusuna ise "Youtube'da bu zamana kadar yayınlanan tüm videolarını izleyerek hazırlandım" diyerek yanıt verdi.

Pekin'in 9 kilo alarak eski haline dönmesi ise dikkatlerden kaçmadı.