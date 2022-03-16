Dile kolay tam tamına 93 kilo verdi... Pelin Öztekin bikinili pozuyla takipçilerinin soluğunu kesti!

Mide ameliyatı ile zayıflama sürecini başlatan ve 93 kilo veren Pelin Öztekin, şimdilerde zayıflığının tadını çıkarıyor. Bikinili karesini yayınlayan Öztekin, yaza adeta göz kırptı.

4 Temmuz 1987 yılında İzmit'te dünyaya gelen Pelin Öztekin, karşımıza Çok Güzel Hareketler Bunlar ile çıktı.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Fenerbahçe semtindeki Nurettin Teksan Okulu'nda tamamlayan oyuncu, daha sonra ise Fenerbahçe Lisesi'ne gitti.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi alan ve 2005 yılında Hayat Bilgisi adlı dizide Demet karakterini canlandıran oyuncunun tanınması ÇGHB zamanlarında oldu.

Rahmetli Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde bir hayli kiloluydu.

Son olarak Çatı Katı Aşk dizisinde yer alan Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarına yenisini ekledi.

93 kilo verdikten sonra daha çok güzelleşen ve beğenileri toplayan Öztekin, gözünü yaza çevirdi.

PELİN ÖZTEKİN'DEN YENİ KARE

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken, mide küçültme ameliyatı oldu ve sonrasında toplamda 93 kilo vererek, 60 kiloya düştü.

Bu sürenin ardından sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Öztekin, son olarak yaza olan özlemini dile getirdi.

Denizin içerisinde olduğu bir kareyi paylaşan oyuncu, "Bence yeteri kadar kar gördük. Artık ısınabilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

Öztekin'in deniz ortasında, bacak bacak üstüne atarak verdiği bu poz ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve hayranlarından iltifat dolu yorumlar aldı.