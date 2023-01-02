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    Diletta Leotta'dan Beşiktaşlı eski futbolcuyla sarmaş dolaş yılbaşı pozu! "Can Yaman görmesin"

    Diletta Leotta'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı. İşte yeni sevgilisi ile samimi pozlar..
    • 02.01.2023 - 15:11
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    Diletta Leotta'dan Beşiktaşlı eski futbolcuyla sarmaş dolaş yılbaşı pozu! 'Can Yaman görmesin'

    İtalyan spor spiker Diletta Leotta iddialı pozları ve özel hayatı ile sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

    Güzel sunucu sosyal medyada paylaştığı birbirinden cesur pozlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Diletta Leotta sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Bir dönem ünlü oyuncu Can Yaman ile de aşk yaşayan Diletta Leotta güzelliği ve fiziği ile görenleri büyülüyor.

    31 yaşında olan Diletta Leotta aşk hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. Diletta'nın yeni sevgilisi bir dönem Beşiktaş forması giyen kaleci Loris Karius oldu.

    Diletta Leotta'nın yeni sevgilisi Loris Karius ile verdiği samimi yılbaşı pozları binlerce beğeni aldı. İşte o kareler..

    Diletta Leotta dan Beşiktaşlı eski futbolcuyla sarmaş dolaş yılbaşı pozu! 'Can Yaman görmesin' #1

    Diletta Leotta dan Beşiktaşlı eski futbolcuyla sarmaş dolaş yılbaşı pozu! 'Can Yaman görmesin' #2

    31 yaşında olan İtalyan spiker Diletta Leotta'nın bazı instagram paylaşımları şu şekilde..

    Diletta Leotta dan Beşiktaşlı eski futbolcuyla sarmaş dolaş yılbaşı pozu! 'Can Yaman görmesin' #3

    Diletta Leotta dan Beşiktaşlı eski futbolcuyla sarmaş dolaş yılbaşı pozu! 'Can Yaman görmesin' #4

    Diletta Leotta dan Beşiktaşlı eski futbolcuyla sarmaş dolaş yılbaşı pozu! 'Can Yaman görmesin' #5

    Diletta Leotta dan Beşiktaşlı eski futbolcuyla sarmaş dolaş yılbaşı pozu! 'Can Yaman görmesin' #6

    Diletta Leotta dan Beşiktaşlı eski futbolcuyla sarmaş dolaş yılbaşı pozu! 'Can Yaman görmesin' #7

    Diletta Leotta dan Beşiktaşlı eski futbolcuyla sarmaş dolaş yılbaşı pozu! 'Can Yaman görmesin' #8


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