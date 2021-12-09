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    Dillere dolandı! Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'e Altın Kelebek göndermesi

    Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, Altın Kelebek Ödül Töreni'nin de yaptığı konuşmasındaki "Tutuyorum çünkü elimde şu an" sözleriyle dile dolanan Melis Sezen'e takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 12:30
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    Dillere dolandı! Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'e Altın Kelebek göndermesi

    5 Aralık'ta düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nin de  Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen ödülünü aldığı sırada söylediği sözlere gündeme gelmişti.

    Ödülünün sevincinden ne diyeceğini bilemeyen Melis Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" demesi sosyal medyada adeta viral oldu.

    Sezen'e bir gönderme de Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi.

    ALTIN KELEBEK GÖNDERMESİ

    Ebrar Karakurt, Sezen'in bu konuşmasına instagram hesabı üzerinden fotoğraf paylaşarak göndermede bulundu.

    Instagram hesabından ''Bunu giyiyorum çünkü üstümde'' ve ''Bakıyorum çünkü gözüm var'' notunu düştüğü fotoğraflarını paylaştı.

     

    Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki heyecanlı halleri dikkat çekti VİDEO

    Dillere dolandı! Ebrar Karakurt tan Melis Sezen e Altın Kelebek göndermesi #1

    Dillere dolandı! Ebrar Karakurt tan Melis Sezen e Altın Kelebek göndermesi #2

    Dillere dolandı! Ebrar Karakurt tan Melis Sezen e Altın Kelebek göndermesi #3

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