Dilsiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dilsiz filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Vildan Atasever ve Ozan Çelik'in yer aldığı dram türündeki Dilsiz filmi, bu akşam film sevenlerle buluşacak. Peki Dilsiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Yönetmen koltuğunda Murat Pay'ın oturduğu, senaryosunu ise yine Murat Pay ile Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı Dilsiz filmi, bu akşam saat 22.45'te TRT 1 ekranlarına geliyor.

Dram türündeki yapımda duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren Sami'nin, hat sanatıyla haşır neşir olan Selma ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatı ele alınıyor.

Dram türündeki yapımlara ilgi duyanlar, Dilsiz filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

Peki Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Dilsiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Dilsiz filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

DİLSİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük bir evde yaşayan yalnız bir adamdır. Geçimini duvar ressamlığı yaparak sağlayan Sami, bir gün babaannesinin vefat haberini alır. Genç adama babaannesinden bir sandık miras kalmıştır ve sandığın içi hat sanatıyla ilgili malzemelerle doludur.

Babaannesinden kendisine kalan hat sanatı malzemelerinden kurtulmaya çalışan Sami'nin hayatı, Selma adında bir kadın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.

Selma, eskiden hat sanatıyla ilgilenmiş bir kadındır ve Sami genç kadının kendisini yönlendirmesi sayesinde hat sanatı ile ilgilenmeye başlar. Bu sırada eski kuşak, yetenekli ve zor bir hattat olan Eşref Efendi'den de destek alan Sami, bir süre sonra Selma ve Eşref Efendi arasında sıkışıp kalır. İçinde kaldığı durum, Sami'yi zorlu bir sürevenin içine sürükler.

DİLSİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?