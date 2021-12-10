Bir Youtube kanalında, Serenay Sarıkaya'nın bazı anlarını taklit eden bir kadının yeteneği, izleyenleri hayrete düşürdü.

Başarısı ve güzelliği ile beğeni toplayan oyuncu Serenay Sarıkaya, tavırları ile de dikkat çekiyor.

Şimdilerde Şahmeran dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın günlük hayattaki halleri, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Youtube'da yayınlanan 'Anlatanadam ile Kolay mı Zor mu' adlı programa katılan Cansu Karaca adlı bir yarışmacının yaptığı taklitler gün içinde sosyal medyanın en çok ilgi çeken paylaşımlarından oldu.

SERENAY TAKLİDİ YIKTI GEÇTİ

Genç kadının Serenay Sarıkaya, Meryem Uzerli ve Hazal Kaya'nın taklidini yaptığı anlar kısa sürede viral oldu.

Sarıkaya'nın, magazin muhabirleriyle konuştuğu anları taklit eden konuk, mimikleri ve ses tonunun benzerliğiyle, görenleri hayran bıraktı.

Dinleyen ayırt edemedi! Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın viral oldu ViDEO