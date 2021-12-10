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    Dinleyen ayırt edemedi! Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın viral oldu

    Bir Youtube kanalında, Serenay Sarıkaya'nın bazı anlarını taklit eden bir kadının yeteneği, izleyenleri hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 10:32
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    Dinleyen ayırt edemedi! Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın viral oldu

    Başarısı ve güzelliği ile beğeni toplayan oyuncu Serenay Sarıkaya, tavırları ile de dikkat çekiyor.

    Şimdilerde Şahmeran dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın günlük hayattaki halleri, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

    Youtube'da yayınlanan 'Anlatanadam ile Kolay mı Zor mu' adlı programa katılan Cansu Karaca adlı bir yarışmacının yaptığı taklitler gün içinde sosyal medyanın en çok ilgi çeken paylaşımlarından oldu.

    SERENAY TAKLİDİ YIKTI GEÇTİ

    Genç kadının Serenay Sarıkaya, Meryem Uzerli ve Hazal Kaya'nın taklidini yaptığı anlar kısa sürede viral oldu.

    Sarıkaya'nın, magazin muhabirleriyle konuştuğu anları taklit eden konuk, mimikleri ve ses tonunun benzerliğiyle, görenleri hayran bıraktı.

    Dinleyen ayırt edemedi! Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın viral oldu ViDEO

    Dinleyen ayırt edemedi! Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın viral oldu #1

    Dinleyen ayırt edemedi! Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın viral oldu #2

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