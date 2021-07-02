Diriliş Ertuğrul ekranlara dönüyor! Diriliş Ertuğrul ne zaman ve hangi kanalda?

Diriliş Ertuğrul ekranlara dönüyor! Diriliş Ertuğrul ne zaman ve hangi kanalda?

Final yapmasına rağmen halen yoğun ilgi gören TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un ekrana döneceği haberi hayranlarını heyecanlandırdı. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman, hangi kanalda?

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarına damga vuran ve final yapmasına rağmen tekrar bölümleri ilgiyle izlenen ödüllü dizi projesi Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi.

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu ve başta Pakistan olmak üzere, Lübnan, Tunus, Libya gibi ülkelerin büyük ilgi gösterdiği Diriliş Ertuğrul ekranlara dönüyor.

Bu haberi duyan dizinin sıkı takipçileri, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİDEN EKRANLARDA

Oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul Gazi), Hülya Darcan (Hayme Ana), Hande Soral (İlbilge Hatun), Kürşat Alnıaçık (Ural Bey), Cem Uçan (Aliyar Bey), Serdar Gökhan (Süleyman Şah), Esra Bilgiç (Halime Hatun), Cengiz Coşkun (Turgut Alp), Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek) gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi Kanal 7 ekranlarında yeniden başlıyor.

Tarihe büyük katkıları olan Ertuğrul Bey'in Bizans İmparatorluğu ve Çavdaroğulları Obası'na karşı çetin geçen mücadelesinin ve kahramanlık öyküsünün gözler önüne serildiği Diriliş Ertuğrul, ilk bölümüyle 2 Temmuz Cuma günü saat 21.30 hayranlarıyla buluşacak.