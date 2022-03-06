Diriliş Ertuğrul Gündoğdu Bey'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisine bakın! Göğüs dekolteli pozları olay...

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Gündoğdu Bey karakteriyle akıllara kazınan Kaan Taşaner, kendisinden 17 yaş küçük model Seray Dura ile aşk yaşıyor. Dura'nın Instagram paylaşımları ise nefes kesiyor.

2010 yılında rol aldığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı diziyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kaan Taşaner, 2012 yılında rol aldığı "Kuzey Güney" dizisiyle ününü perçinledi.

2014 yılında TRT 1'de yayınlanan ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde hayat verdiği Gündoğdu Bey karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Kaan Taşaner, son olarak Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Kanunsuz Topraklar final yaptıktan sonra herhangi bir projede rol almayan Kaan Taşaner, yeni sevgilisi ile gündeme geldi.

2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Taşaner, şimdilerde model Seray Dura ile aşk yaşıyor.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Kaan Taşaner, geçtiğimiz gün kendisinden 17 yaş küçük model sevgilisi Seray Dura ile ilk kez görüntülendi.

Bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan 42 yaşındaki oyuncu, genç sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

Basın mensuplarına "Kolay gelsin" demekle yetinen oyuncu, alışveriş sonrası sevgilisiyle birlikte romantik bir akşam yemeği yedi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seray Dura'nın İstanbul'daki özel bir üniversitenin Sahne Sanatları bölümünden mezun olduğu öğrenildi. Seray Dura'nın oyunculuğun yanı sıra modellik de yaptığı ortaya çıktı.

Duru güzelliğiyle dikkati çeken Dura, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Instagram'da 25,9 bin takipçiye sahip olan Dura, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını paylaşan modele, beğeni ve yorum yağıyor. Kaan Taşaner de sevgilisinin fotoğraflarını yorumsuz bırakmıyor.