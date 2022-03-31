Diriliş Ertuğrul'da Turgut'a aşık olan Maria amuda kalktı, sosyal medya yıkıldı! 'Fiziğin fena değilmiş hani'

Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria, Adını Feriha Koydum'da Cansu'ya hayat veren Sedef Şahin, sosyal medyadan amuda kalktığı anları paylaşınca, yorum yağmuruna tutuldu.

Medyapım imzalı ve başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı, 2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum, Türk televizyon tarihinin en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

Hazal Kaya'nın Feriha'ya hayat verdiği dha sonra ise Emir'in Yolu olarak devam eden dizide Sedef Şahin, Cansu'yu canlandırdı.

14 Mayıs 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Cansu karakteri ile tanıdığımız Şahin, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okudu.

Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanınan ve Cansu sayesinde ünlenen Şahin, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Son olarak 2016 yılında Diriliş Ertuğrul'da Maria'ya hayat veren Şahin, sosyal medya hesabından amuda kalktığı bir fotoğrafı paylaştı.

Amuda kalktığı anlar ve değişimi ile olay olan Şahin, görenlerin hem beğenisini hem de eleştirisini aldı.

SEDEF ŞAHİN'DEN SPOR TARZ

Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren ve tanınan Sedef Şahin, Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria'ya hayat verdi.

Uzun süre sonra ekrana dönen Şahin, 2016 yılında yer aldığı Diriliş'ten sonra yine kayıplara karıştı.

Sosyal medyada aktif olan ve spor tarzı ile dikkati çeken Şahin, hayranlarından yorum aldı ve sosyal medya sayesinde hayranlarıyla buluştu.

Zayıflayarak fit bir forma kavuşan Sedef Şahin spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu amuda kalkarak "Spor neydi? Spor iyilikti, spor emekti" dedi.

Şahin imajında da değişime gitti. "Renk önemli" diyen oyuncuya takipçileri "Bu renk çok yakışmış" yorumlarında bulundu.