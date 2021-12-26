Diriliş Ertuğrul'dan Haluk Bilginer'li Baba dizisine bomba transfer! Oyunculuğunu konuşturacak

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da fırtınalar estiren Tolga Sala, başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, ilk tanıtımı ile herkesin ilgisini çekerken sosyal medyanın da gündemine oturmayı başarmıştı.

Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizinin kadrosuna katılan oyuncular da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

TOLGA SALA BABA'DA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Hamza Alp karakteriyle adından söz ettiren Tolga Sala, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Sala, daha önce Lale Devri, Çukur ve Yasak Elma gibi fenomen dizilerde seyirci karşısına çıkmıştı.

Büyük bir merakla beklenen dizinin kadrosunda Zeynep Tuğçe Bayat, Taner Rumeli, Özge Özaacar, Beril Pozam, Damlasu İkizoğlu ve Nihan Okutucu da yer alıyor.