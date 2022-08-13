Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun Romanyalı Beatrica Lorena evlendi!

Ünlü oyuncu Cengiz Coşkun sekiz yıldır beraber olduğu Romanyalı Beatrica Lorena ile evlendi.İşte düğünden kareler..

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cengiz Coşkun dünya evine girdi.

Ünlü oyuncu Romanyalı Beatrica Lorena evlendi.Sekiz yıldır sevgili olan çift dün yapılan düğün ile hayatlarını birleştirdi.Birçok dizide rol alan Cengiz Coşkun başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Çiftin şahitliğini Diriliş Ertuğrul dizisinden rol arkadaşı olan ünlü Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar yaptı.Engin Altan Düzyatan instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Mutluluklar kardeşim" notunu düştü.

İşte Cengiz Coşkun ve Beatrica Lorena çiftinin kır düğününden sosyal medyaya yansıyan bazı kareler..