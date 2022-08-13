Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.196
2.19%
BTXN Coin
6.86
-4.32%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun Romanyalı Beatrica Lorena evlendi!

    Ünlü oyuncu Cengiz Coşkun sekiz yıldır beraber olduğu Romanyalı Beatrica Lorena ile evlendi.İşte düğünden kareler..
    • 13.08.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun Romanyalı Beatrica Lorena evlendi!

    Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cengiz Coşkun dünya evine girdi.

    Ünlü oyuncu Romanyalı Beatrica Lorena evlendi.Sekiz yıldır sevgili olan çift dün yapılan düğün ile hayatlarını birleştirdi.Birçok dizide rol alan Cengiz Coşkun başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Diriliş Ertuğrul un Turgut Alp i Cengiz Coşkun Romanyalı Beatrica Lorena evlendi! #1

    Çiftin şahitliğini Diriliş Ertuğrul dizisinden rol arkadaşı olan ünlü Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar yaptı.Engin Altan Düzyatan instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Mutluluklar kardeşim" notunu düştü.

    Diriliş Ertuğrul un Turgut Alp i Cengiz Coşkun Romanyalı Beatrica Lorena evlendi! #2

    Diriliş Ertuğrul un Turgut Alp i Cengiz Coşkun Romanyalı Beatrica Lorena evlendi! #3

    İşte Cengiz Coşkun ve Beatrica Lorena çiftinin kır düğününden sosyal medyaya yansıyan bazı kareler..

    Diriliş Ertuğrul un Turgut Alp i Cengiz Coşkun Romanyalı Beatrica Lorena evlendi! #4

    Diriliş Ertuğrul un Turgut Alp i Cengiz Coşkun Romanyalı Beatrica Lorena evlendi! #5

    Diriliş Ertuğrul un Turgut Alp i Cengiz Coşkun Romanyalı Beatrica Lorena evlendi! #6

    Diriliş Ertuğrul un Turgut Alp i Cengiz Coşkun Romanyalı Beatrica Lorena evlendi! #7


    İlginizi Çekebilir

    Sarıyer'de, 'alkol alma' uyarısı can aldı
    3. Sayfa

    Sarıyer'de, 'alkol alma' uyarısı can aldı

    Kızının ölü ya da dirisini istiyor
    Yaşam

    Kızının ölü ya da dirisini istiyor

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Görüş Bildir