Diriliş Ertuğrul'un Bamsı Beyrek'i sonunda ortaya çıktı! Son hali şaşırttı: "Nasıl bu kadar değiştin?" Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteri ile tanınan Nurettin Sönmez, son haliyle ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

23 Kasım 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nurettin Sönmez, İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başladığı eğitimini Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam ettirdi. İlk kez Mavi Kelebekler isimli diziyle ekrana çıkan Sönmez, akabinde Bir Zamanlar Osmanlı'da yer aldı. Başarılı ismin asıl tanınması TRT ekranlarında başlayan Diriliş Ertuğrul sayesinde oldu. Nurettin Sönmez, 5 yıl süren ve reyting rekorları kıran bu dizide Bamsı Beyrek karakterine hayat verdi. Bamsı Beyrek karakterini Kuruluş Osman'da da devam ettiren Nurettin Sönmez, son olarak Sipahi dizisinde yer aldı. Bu diziden sonra ekranlarda gözükmeyen Nurettin Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra değişen oyuncuyu bazı hayranları da tanımakta zorlandı. Bamsı Beyrek'in son hali Birçok başarılı dizide yer alan Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul dizisinde başarılı isimlerle birlikte oynadı. Hülya Darcan, Engin Altan Düzyatan ve Esra Bilgiç gibi isimlerle birlikte yer alan Sönmez, Bamsı Beyrek ile gönüllerde taht kurdu. Sosyal medya üzerinden 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Sönmez, yeni imajıyla da hayranlarını şaşırttı. Bazı hayranları diziden kalma zamanları özlediklerini söylerken, bazıları ise Sönmez'i ekranlarda görmek istediklerini belirtti.