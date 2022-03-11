Diriliş Ertuğrul'un Bamsı Beyrek'inin yeni hali ağızları açık bırakacak! Diziyle alakası kalmadı...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı karakterine hayat veren ve son olarak Kuruluş Osman'da oynayan Nurettin Sönmez, son hali ile gündem oldu. Şu sıralar ekranlarda yer almayan oyuncu, herkesi şaşırttı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı Diriliş Ertuğrul, tam 5 sezon sürdü.

Yurt içinde oldukça sevilen ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ile Esra Bilgiç'in yer aldığı dizi, yurt dışında birçok ülkeye satıldı.

Tarihi bir dizi olan ve Ertuğrul Gazi dönemine ışık tutmaya çalışan projeden, 5 sezon boyunca birçok oyuncu geçti.

Bu oyunculardan birisi olan ve Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, ününe ün kattı.

Deli doldu, herkesi seven, güçlü ve oldukça iyi bir kalbe sahip olan Bamsı'yı canlandıran Sönmez, son olarak Kuruluş Osman'da yer aldı.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'dan ayrıldıktan sonra ekranlarda yer almayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla güdeme geliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlarda tarzının değiştiği görülen oyuncu, Diriliş hayranlarını şaşırtmayı başardı.

BAMSI BEYREK'İN YENİ HALİ

1978 yılında dünyaya gelen ve uzunca bir süre Çin'de yaşayan Nurettin Sönmez; Mavi Kelebekler, Akşam Güneşi, Kıvılcım Sevgili, Doktor, Osmanlı Kıyam ve Osmanlı'da Derin Devlet sayısız yapımda yer aldı.

Asıl ününe Diriliş Ertuğrul sayesinde kavuşan ve Bamsı'ya hayat veren oyuncu, kariyerinin zirvesine çıktı.

Deli bir karaktere hayat veren ve tarzını buna göre yapan ünlü isim, ekranlardan şu sıralar uzak ancak hayranlarının aklından silinmiş değil.

Yeni imajını sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlarla gösteren Sönmez, hayranlarından yorum aldı.

Diriliş zamanlarındaki tarzına alışık olan hayranları, eskiye dönmesi konusunda telkinde bulundu. Her haliye yakışıklı olan Nurettin Sönmez'in ne zaman ekranlara döneceği ise merak konusu oldu.