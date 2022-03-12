Diriliş Ertuğrul'un Doğan Alp'i öyle böyle değişmedi, son hali şoke etti! Gözlerinizi alamayacaksınız...

Diriliş Ertuğrul'un Doğan Alp'i öyle böyle değişmedi, son hali şoke etti! Gözlerinizi alamayacaksınız...

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Doğan Alp karakteriyle büyük bir üne kavuşan Cavit Çetin Güner'in dizideki halinden eser kalmadı. Şu sıralar ekranlarda yer almayan Çetin, son haliyle görenleri şaşırttı.

2014-2019 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Toplam 5 sezon süren ve 150. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul dizisi, büyük bir üne sahip oldu ve birçok ülke tarafından satın alındı.

Yapımcılığını Tekden Film'in, yönetmenliğini ise Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle dikkati çekti.

Dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balcın, Barış Bağcı, Gülsim Ali ve Esra Bilgiç gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

Final yapmasına rağmen tekrar bölümleri ilgiyle izlenen ödüllü dizi projesi Diriliş Ertuğrul'da herkes tarafından sevilen karakterlerden biri de Cavit Çetin Güner'di.

Dizide hayat verdiği Doğan Alp karakteriyle beğeni toplayan Cavit Çetin Güner, bu rolü sayesinde büyük bir üne kavuştu.

İzleyiciler tarafından sevilen, dizide öldüğü zaman herkesi yasa boğan Güner, son olarak Arıza dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Arıza dizisi final yaptıktan sonra ekranlarda yer almayan başarılı oyuncu, son haliyle gündeme geldi.

ASIL ÇIKIŞINI DİRİLİŞ ERTUĞRUL İLE YAPTI

Diriliş Ertuğrul dizisinin Doğan Alp'i Cavit Çetin Güner, 21 Şubat 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Bursalı olan Cavit Çetin Güner, oyunculuğa ilk adımını Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Cavit rolüyle attı.

Güner, daha sonra sırasıyla Yalancı Yarim, Annem, 4. Osman, Geniş Aile, Farklı Boyut, Kalbim 4 Mevsim, İşler Güçler, Ustura Kemal, Leyla ile Mecnun, Muhteşem Yüzyıl, Stajyer Mafya gibi yapımlarda boy gösterdi.

Ancak ünlü oyuncu, asıl çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisiyle yaptı. Güner, bu yapımdan sonra, Bordo Bereliler 2, Mehmetçik Kut'ül Amare, Yasak Elma ve Arıza gibi projelerde rol aldı.

BİR ÇOCUK BABASI

Cavit Çetin Güner, ilk evliliğini 2010 yılında Reyhan Türkü Hazer ile yaptı. Ancak çiftin evlilikleri kısa sürdü ve ikilii, 2012 yılında boşandı.

Bu evliliğinden Ali Demir Güner adında bir oğlu dünyaya gelen Cavit Çetin Güner, ikinci evliliğini 2017 yılında Gizem Örge ile yaptı.

DEĞİŞİMİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Cavit Çetin Güner, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram hesabında yaklaşık 900 bin takipçisi bulunan Güner, çekildiği kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sık sık oğlu Ali Demir Güner ile de fotoğraf paylaşan başarılı oyuncunun son hali ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Diziden ayrıldıktan sonra imajında değişikliğe giden Güner'e, ''Dünyanın en yakışıklı erkeği'', ''Maşallah çok yakışıklısın'', ''Yaşlanmışsın'', ''Oğlun çok tatlı'' şeklinde yorumlar yapılıyor.