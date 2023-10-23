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Diriliş Ertuğrul'un eşi tesettüre girdi! Neslişah Alkoçlar'ın o karesine yorum yağdı: "Çok yakışmış"

Diriliş Ertuğrul'un eşi tesettüre girdi! Neslişah Alkoçlar'ın o karesine yorum yağdı: "Çok yakışmış" Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Medine'ye gitti. Neslişah Alkoçlar'ın Medine'den paylaştığı tesettürlü karesine yorum yağdı.