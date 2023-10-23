Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ertuğrul Bey karakteriyle tanınan Engin Altan Düzyatan, Medine'ye gitti.
2014 yılında evlendiği eşi Neslişah Alkoçlar ile Medine'ye giden Altan, buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Bol bol dua eden çiftten Neslişah Alkoçlar'ın tesettürlü paylaştığı fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.
Savaşta hayatını kaybedenleri unutmadı
Neslişah Alkoçlar, "Savaşta hayatını kaybedenlere, ülkeme, askerlerimize, dostlarıma, aileme" notuyla dua emojisi koyarak paylaşım yaptı.
Neslişah Alkoçlar, daha sonra eşiyle Medine'den verdiği pozu da paylaşarak beğeni topladı.
Tesettürlü pozunu görenler ünlü isme, "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.
Ünlü isim, geçtiğimiz günde kocasıyla pozlarını, "Yansımak beraberce birbirimize, keşfetmek, kaybolmak, huzurla yok olmak birlikte zamanın içinde bana en iyi gelen. Teşekkürler" notuyla paylaştı.