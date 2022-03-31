Diriliş Ertuğrul'un Gökçe Hatun'u kasığına kadar yırtmacı ve sırt dekoltesiyle şov yaptı! 'Hiç giymeseydin'

Diriliş Ertuğrul'un Gökçe Hatun'u kasığına kadar yırtmacı ve sırt dekoltesiyle şov yaptı! 'Hiç giymeseydin'

Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakterine hayat veren Burcu Kıratlı, Instagram'dan sırt dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Kıratlı'nın o kareleri, görenlerin aklını aldı.

2014-2019 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Toplam 5 sezon süren ve 150. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul dizisi, büyük bir üne sahip oldu ve birçok ülkeye satıldı.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Tekden Film imzalı Diriliş Ertuğrul dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle dikkati çekti.

Dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın, Barış Bağcı, Gülsim Ali ve Esra Bilgiç gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

Final yapmasına rağmen tekrar bölümleri ilgiyle izlenen ödüllü dizide Gökçe Hatun karakterine Burcu Kıratlı hayat verdi.

Gökçe Hatun rolüyle ününe ün katan ve uzun zamandır ekranlarda yer almayan Burcu Kıratlı, 2018 yılında ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile dünya evine girdi.

Dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak ünlü çift, bazı sorunlar tekrar baş gösterince boşanma kararı aldı.

Sık sık özel hayatı ile magazin gündemini meşgul eden Kıratlı, cesur kıyafet tercihleriyle tarzını konuşturmaya devam ediyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İLE PARLADI

23 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya gelen Burcu Kıratlı; ilkokulu Ata Koleji'nde, ortaokulu BJK Koleji'nde, liseyi ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamladı.

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Kıratlı, Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Gökçe Hatun karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile göz dolduran Kıratlı, geçen zamanda tarzını değiştirdi ve daha iddialı bir görünüme kavuştu.

KIRMIZI YIRTMAÇLI ELBİSESİ NEFES KESTİ

Diziden sonra zayıflayan ve ufak tefek işlemlerle daha havalı ve güzel bir görüntüye kavuşan Burcu Kıratlı, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan Kıratlı, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Kıratlı, son olarak derin sırt dekolteli ve kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Genç ve yetenekli ismin o kareleri, görenlerin aklını alırken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranlarıı, ünlü oyuncuya, ''Soyunsaydın keşke az olmuş'', ''Sinan Akçıl düşünsün'', ''Sinan abiyle barışın artık'', ''Hiç giymeseydin'' şeklinde yorumlarda bulundu.