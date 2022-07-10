Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı diziden sonra açıldıkça açıldı! Dekolte şov...

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime Sultan karakteri ile akıllara kazınan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından siyah elbisesiyle poz verdi. Bilgiç'in o pozuna hayranları kayıtsız kalamadı.

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı ve güzel oyuncu Esra Bilgiç, 2014-2019 yılları arası 5 sezon boyunca yayınlanan TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım attı.

Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer alan Bilgiç, Halime Sultan karakterine hayat verdi.

Hayat verdiği Halime Sultan karakteri sayesinde tanınan Bilgiç, performansıyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu Ödülleri'ni kazandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, erken final yapan Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandıran Bilgiç, Murat Yıldırım ile birlikte kamera karşısına geçti.

Murat Yıldırım ile beraber Ramo dizisinde Sibel'i oynayan ve yıldızı yeniden parlayan oyuncu, 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde ise Gülfem'e hayat verdi.

Kanunsuz Topraklar dizisinde umduğunu bulamayan ve şu sıralar Aras Bulut İynemli ile Atatürk dizisinde yer almaya hazırlanan oyuncu, güzelliği ile konuşulan isimlerin başında geliyor.

İmza attığı reklam anlaşmaları ve sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla olay olan güzel isim, son olarak siyah elbisesi ile arz-ı endam etti.

Siyah derin dekolteli elbisesi ile güzelliğini bir kez daha gözler önüne seren Bilgiç, 2014 yılından beri beraber olduğu futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlendi ve 17 Haziran 2019 tarihinde ise tek celsede boşandı.

Esra'nın kusursuz güzelliği

Bilkent Üniversitesi'nde hukuk üzerine eğitim aldığı bilinen Esra Bilgiç, şu sıralar sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündeme geliyor.

Halime karakterinden sonra farklı projelerde yer alan ve kendisini kanıtlayan oyuncu, güzelliğiyle baş döndürüyor.

Duru güzelliği ve sakin hayatı ile dikkati çeken Bilgiç, siyah elbiseli kombini ile hayranlarından tam not aldı.

Bilgiç'in o pozlarına, "Maşallah", "Güzellik" , "Kusursuz" tarzında yorumlar ve çok sayıda kalp emojisi geldi.

İŞTE ESRA BİLGİÇ'İN BEĞENİLEN O POZLARI